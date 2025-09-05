В Запорожской области ликвидировали полковника ГУР Минобороны Украины Поповича

Полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Алексей Попович был уничтожен в районе Степногорска Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В ходе стрелкового боя на запорожском направлении в районе Степногорска ликвидирован полковник ГУР Алексей Попович с позывным Борец, 17 июля 1982 года рождения», — рассказал собеседник агентства.

Попович проходил службу в 10-м отдельном отряде специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее в Сумской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины Виктора Олейника. Олейник был ликвидирован в результате удара по командному пункту 110-й отдельной мехбригады в населенном пункте Великая Чернетчина Сумской области.