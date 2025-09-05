Вернувшаяся с Бали россиянка начала выращивать запрещенные растения

В Рязанской области задержали женщину, выращивающую коноплю в подвале дома

В Рязанской области задержали женщину, выращивающую коноплю в подвале дома. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

По данным ведомства, 38-летняя местная жительница весной этого года вернулась домой с Бали и решила заняться наркобизнесом. Для этого в подвале своего дома она оборудовала теплицу для выращивания марихуаны. Готовые кусты собирала, сушила и готовила к последующей реализации.

При обыске сотрудники полиции изъяли 4,5 килограмма частей растения, более 2,8 килограмма готового каннабиса, а также различное оборудование для культивирования конопли.

