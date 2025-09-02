В российском городе братья-наркобароны сожгли дом с силовиками

Под Новосибирском братья-наркобароны сожгли нарколабораторию с силовиками внутри

Под Новосибирском братья-наркобароны сожгли нарколабораторию с силовиками внутри. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух родных братьев, которые создали нарколабораторию в их частном доме, расположенном в селе Карпысак. Они занимались производством и продажей мефедрона.

При задержании мужчины оказали активное сопротивление. Внутри дома оперативники обнаружили и изъяли оборудование, более 350 литров химических реактивов и прекурсоров, а также более 40 килограммов готового мефедрона. Стоимость найденного наркотика составила более 30 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, фигуранты попытались скрыться в тайнике в подвале дома. Один из них поджог здание, когда внутри находились силовики. Отмечается, что никто из участников операции по задержанию злоумышленников не пострадал.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере»), одному из них — еще и по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пытавшийся продать 643 килограмма кокаина мужчина получил 12 лет лишения свободы.