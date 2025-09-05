Ценности
16:24, 5 сентября 2025
Ценности

Виктория Бекхэм раскрыла неожиданный комплекс во внешности

Дизайнер Виктория Бекхэм призналась, что комплексовала из-за прыщей
Екатерина Ештокина

Фото: AUDE GUERRUCCI / Reuters

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла неожиданный комплекс во внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость прорекламировала выход нового тонального средства собственного бренда косметики Victoria Beckham Beauty. При этом она рассказала, что долгое время страдала от прыщей. «Я очень стеснялась своих проблем с кожей, поэтому эта формула оказалась очень хорошей», — призналась звезда.

В то же время исполнительница добавила, что предпочитает макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, она отказывается от средств, которые раздражают кожу.

В октябре 2024 года наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Жена футболиста Дэвида Бекхэма попала в объективы папарацци, покидая с супругом и семьей ресторан в Лондоне.

