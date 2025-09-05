Забота о себе
20:31, 5 сентября 2025

Врач перечислила вызывающие бессонницу продукты

Диетолог Мамина: Черный чай, темный шоколад и сыр могут нарушить сон
Фото: Unsplash

Употребление некоторых продуктов способно нарушить сон, рассказала врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина. Вызывающие бессонницу продукты она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

Врач объяснила, что ухудшать качество сна могут кофе, черный чай, энергетики, темный шоколад и сыр. Мамина обратила внимание на то, что в сыре содержится вещество тирамин, стимулирующее выброс норадреналина — гормона, повышающего активность мозга. В выдержанных сырах (пармезан, чеддер) тирамина больше, отметила врач.

Также сон нарушает спиртное — хотя оно и вызывает сонливость, позже алкоголь нарушает фазы сна, из-за чего сон становится поверхностным. При жалобах на проблемы со сном терапевт порекомендовала понаблюдать, как организм реагирует на эти продукты во второй половине дня.

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева объяснила, почему ночью возникают головные боли. Одним из основных факторов риска она назвала апноэ во сне.

