Врач перечислила вызывающие бессонницу продукты

Диетолог Мамина: Черный чай, темный шоколад и сыр могут нарушить сон

Употребление некоторых продуктов способно нарушить сон, рассказала врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина. Вызывающие бессонницу продукты она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

Врач объяснила, что ухудшать качество сна могут кофе, черный чай, энергетики, темный шоколад и сыр. Мамина обратила внимание на то, что в сыре содержится вещество тирамин, стимулирующее выброс норадреналина — гормона, повышающего активность мозга. В выдержанных сырах (пармезан, чеддер) тирамина больше, отметила врач.

Также сон нарушает спиртное — хотя оно и вызывает сонливость, позже алкоголь нарушает фазы сна, из-за чего сон становится поверхностным. При жалобах на проблемы со сном терапевт порекомендовала понаблюдать, как организм реагирует на эти продукты во второй половине дня.

