ВСУ попытались атаковать российский регион восемью беспилотниками

Губернатор Малков: Силы ПВО сбили над Рязанской областью восемь БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Рязанскую область, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников, сообщил глава российского региона Павел Малков в Telegram.

«Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», — уточнил губернатор.

Малков добавил, что пострадавших, по предварительной информации, нет, дома и инфраструктура не была повреждена.

Ранее в Воронежской области силы ПВО сбили около десяти беспилотников, об этом рассказал глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.