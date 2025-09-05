Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:12, 5 сентября 2025Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион восемью беспилотниками

Губернатор Малков: Силы ПВО сбили над Рязанской областью восемь БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Рязанскую область, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников, сообщил глава российского региона Павел Малков в Telegram.

«Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», — уточнил губернатор.

Малков добавил, что пострадавших, по предварительной информации, нет, дома и инфраструктура не была повреждена.

Ранее в Воронежской области силы ПВО сбили около десяти беспилотников, об этом рассказал глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков оценил процесс нормализации отношений России и США

    Песков заявил о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

    Стивен Сигал приехал на ВЭФ

    Песков рассказал о сложностях в организации встречи России и Украины на высшем уровне

    ВСУ попытались атаковать российский регион восемью беспилотниками

    В Кремле раскрыли позицию Путина по Украине

    В Кремле допустили продолжение переговоров с Украиной в стамбульском формате

    Захарова заявила о неадекватности президента Финляндии

    Раскрыта возможность появления нового военного альянса с участием России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости