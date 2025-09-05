Россия
07:14, 5 сентября 2025Россия

ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников перед выступлением Путина на ВЭФ

Минобороны: ВСУ выпустили 92 дрона по России перед выступлением Путина на ВЭФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь перед выступлением президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выпустили по России почти сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего в ночь на пятницу, 5 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 92 беспилотника. Под удар попали 12 регионов России, а также Черное и Азовское моря.

Больше всего дронов — 15 — сбили над Брянской областью. Еще 13 перехватили над Ростовской, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, 9 — над Рязанской областью, 9 — над Крымом, 7 — над Воронежской областью, по 5 — над Курской и Орловской областями, по 2 — над Липецкой и Белгородской областями, по 1 — над Смоленской областью, Черным и Азовским морями.

