Задержание звезды «Интернов» с наркотиками прокомментировали

Бойфренд Аглаи Тарасовой Антон заявил, что не знает подробностей ее задержания

Возлюбленный и коллега актрисы Аглаи Тарасовой Антон Филиппенко заявил, что не знает обстоятельств задержания звезды «Интернов» и «Льда». Его слова передает Telegram-канал Super.

«Я сам не в курсе, только сейчас прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует», — рассказал Антон Филиппенко.

Известно, что на днях Тарасова вернулась в Москву из Израиля и была задержана. Telegram-канал Mash сообщал, что у нее нашли наркотическое вещество. Сейчас артистку везут в Домодедовский суд для избрания меры пресечения. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что актриса Аглая Тарасова попалась с 0,38 грамма наркотиков. В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств.