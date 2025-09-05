Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 5 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал переговоры с Фицо

Зеленский провел переговоры с Фицо и назвал их содержательными
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на западе Украины и назвал их содержательными. Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Благодарю за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что наш диалог есть. Мы будем продолжать его», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что Киев и Братислава должны сохранять прагматический характер работы на уровне лидеров и в межправительственной работе.

Ранее словацкий премьер заявлял, что намерен довести до сведения украинского лидера выводы, сделанные по итогам встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным. С ним он встретился накануне в Пекине.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    МИД Украины ответил на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

    Названо неожиданное последствие привычки добавлять соль в еду

    Появились новые данные о возбужденном деле о наркотиках против звезды фильма «Холоп»

    Раскрыта судьба наследства Джорджо Армани на миллиарды долларов

    США приступили к летным испытаниям «самолета ядерной войны»

    Россиянин затащил девушку в подъезд дома и избил

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

    В США обратили внимание на резкий ответ Путина на планы Запада по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости