Зеленский прокомментировал переговоры с Фицо

Зеленский провел переговоры с Фицо и назвал их содержательными

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на западе Украины и назвал их содержательными. Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Благодарю за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что наш диалог есть. Мы будем продолжать его», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что Киев и Братислава должны сохранять прагматический характер работы на уровне лидеров и в межправительственной работе.

Ранее словацкий премьер заявлял, что намерен довести до сведения украинского лидера выводы, сделанные по итогам встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным. С ним он встретился накануне в Пекине.