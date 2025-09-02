Мир
17:45, 2 сентября 2025

Фицо решил поделиться с Зеленским выводами по итогам встречи с Путиным

Фицо заявил, что намерен озвучить Зеленскому выводы по итогам встречи с Путиным
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии намерен озвучить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выводы, сделанные им по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу [5 сентября] передать Владимиру Зеленскому», — сообщил он.

По его словам, российский лидер проинформировал его о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения украинского конфликта.

Ранее Фицо в ходе своей встречи с Путиным в Пекине заявил, что Украина не может стать членом НАТО. При этом Фицо отметил, что Словакия готова поддержать вступление Украины в Европейский союз, но для этого Киев должен выполнить все необходимые требования.

