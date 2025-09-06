Россия
Баканов пожаловался на вопросы про кольцо

Баканов: Журналисты чаще задают вопросы про кольцо, чем про работу
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Баканов / РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов пожаловался на вопросы о наличии обручального кольца, которые задают чаще, чем вопросы про работу. Соответствующий ролик опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что у Баканова есть умное кольцо на безымянном пальце, который используют для обручального кольца.

«Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность», — сказал глава «Роскосмоса».

В июле Баканов заявил, что у россиян есть «исторический запрос» на лидерство в космосе. По его словам, это объясняется успехами СССР — первым спутником, первым человеком в космосе, первой женщиной в космосе и первым выходом человека в открытый космос.

