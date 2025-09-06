Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 6 сентября 2025Мир

Британию уличили в лицемерии из-за Украины и меньшинств

Захарова: Британия поддерживает меньшинства и нетерпимый к ним Киев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Великобритания одновременно заявляет о поддержке меньшинств и помогает нетерпимой к ним Украине. В лицемерии Лондон уличила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

По ее словам, Киев притесняет меньшинство, которое, на самом деле, и нельзя назвать меньшинством — русскоязычное население. Она подчеркнула, что русскоговорящие составляют большую часть населения Украины

«Британцы спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым меньшинствам. Как это все умещается в одних головах — совершенно непонятно», — сказала дипломат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев охарактеризовал обещания Запада Украине словом «bullshit». «Это чушь собачья, ересь, bullshit или просто shit», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    Военный аналитик раскрыл причину удара ВСУ по Луганску

    Молния уничтожила деревню в Германии

    Разведчик рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту украинской ДРГ

    Британию уличили в лицемерии из-за Украины и меньшинств

    В российском регионе раздались взрывы

    В США выступили с необычным обвинением в адрес Запада

    Москвичей предупредили о риске впасть в уныние из-за бабьего лета

    Захарова рассказала об «ахиллесовой пяте» Запада

    В Германии отреагировали на заявление Путина о военных НАТО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости