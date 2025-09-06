Россия
15:58, 6 сентября 2025Россия

Буксир с баржами снес рыбацкую лодку в российском регионе

Виктория Кондратьева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Буксир с баржами «Кавказ» снес рыбацкую резиновую лодку в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В лодке, на которую наехал буксир, находился мужчина. Его тело сейчас ищут.

Инцидент произошел на 950-м километре судового хода Волги.

Ранее на Камчатке с танкера, который подошел к селу Корф для разргузки горюче-смазочных материалов, пропали два матроса. Они направились с берега к танкеру на лодке, но ее снесло с курса. Специалисты привлекли буксир для помощи матросам, однако их в лодке впоследствии не обнаружили.

    Все новости