Буксир с баржами снес рыбацкую лодку в российском регионе

Буксир с баржами снес рыбацкую лодку в Кстовском районе Нижегородской области

Буксир с баржами «Кавказ» снес рыбацкую резиновую лодку в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В лодке, на которую наехал буксир, находился мужчина. Его тело сейчас ищут.

Инцидент произошел на 950-м километре судового хода Волги.

