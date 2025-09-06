Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:43, 6 сентября 2025Бывший СССР

Бывший министр обороны Украины назвал смысл продолжения боевых действий

Экс-министр обороны Украины Загороднюк заявил, что нужно лишить Россию победы
Ольга Коровина

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что цель продолжения боевых действий — лишать Россию возможности добиться своих целей. На его слова обратил внимание обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Игнатиус считает, что боевые действия на Украине далеки от завершения. Это доказывает так называемая стратегическая нейтрализация, взятая на вооружение Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Цель не в том, чтобы нанести России поражение, а в том, чтобы лишать ее возможности достичь своих военных целей. Если невозможно разубедить Путина, надо препятствовать его усилиям», — заявил Загороднюк.

В качестве примера приводится успех Украины в нейтрализации «могущественного Черноморского флота России с помощью беспилотников и ракетных ударов».

Ранее стало известно, что количество эпизодов дезертирства и самовольного оставления части в рядах ВСУ составило более 138 тысяч только с начала 2025 года. Этими данными делятся журналисты ТАСС, которые проанализировали сведения украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае потребовали удалить один диалог Путина и Си Цзиньпина

    В России назвали одну из самых распространенных киберугроз

    На Украине рассказали об экспериментах Российской армии с дронами

    Бывший министр обороны Украины назвал смысл продолжения боевых действий

    Путин наградил оперировавших во время землетрясения российских медиков

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в кабинете у косметолога

    Депутат Рады рассказал об отношении украинцев к Москве

    Стало известно о наличии на Украине планов на случай ухода Зеленского

    Песков рассказал о прозрачности переписок для спецслужб

    На Украине запланировали разместить контингент «коалиции желающих» до завершения конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости