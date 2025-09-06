Экс-министр обороны Украины Загороднюк заявил, что нужно лишить Россию победы

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что цель продолжения боевых действий — лишать Россию возможности добиться своих целей. На его слова обратил внимание обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Игнатиус считает, что боевые действия на Украине далеки от завершения. Это доказывает так называемая стратегическая нейтрализация, взятая на вооружение Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Цель не в том, чтобы нанести России поражение, а в том, чтобы лишать ее возможности достичь своих военных целей. Если невозможно разубедить Путина, надо препятствовать его усилиям», — заявил Загороднюк.

В качестве примера приводится успех Украины в нейтрализации «могущественного Черноморского флота России с помощью беспилотников и ракетных ударов».

Ранее стало известно, что количество эпизодов дезертирства и самовольного оставления части в рядах ВСУ составило более 138 тысяч только с начала 2025 года. Этими данными делятся журналисты ТАСС, которые проанализировали сведения украинского Государственного бюро расследований (ГБР).