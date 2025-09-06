Депутат Рады рассказал об отношении украинцев к Москве

Нардеп Дмитрук: Многие украинцы считают Москву безопасным местом

Многие украинцы считают Москву безопасным местом. Об этом рассказал из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно», — написал он.

По словам Дмитрука, кто-то живет во Франции, Италии или ОАЭ, но многие «не стали дожидаться "интересных" сценариев для себя — убийства, похищения, тюрьмы» и переехали в Москву.

В мае стало известно об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой.