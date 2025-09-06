Кимаковский рассказал о наступлении ВС России под Константиновкой

Кимаковский: ВСУ практически выбиты из села Полтавка под Константиновкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически выбиты штурмовыми подразделениями Вооруженных сил (ВС) России из села Полтавка к юго-западу от Константиновки. О наступлении российских войск советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС.

«Штурмовики группировки "Центр" практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления», — сказал он.

Кимаковский добавил, что на этом участке фронта ВС России выравнивают линию боевого соприкосновения.

Ранее российский боец с позывным Вестер рассказал, что бойцы ВСУ в попытке избежать прямых стрелковых боестолкновений с российскими войсками вынуждены массово отходить из лесополос в районе Константиновки.

В том же месяце стало известно, что российские оптоволоконные дроны заблокировали передвижение ВСУ в Константиновке и начали наносить удары по целям в городе в режиме «свободной охоты».