15:26, 6 сентября 2025Россия

Комик Орлов заступился за сотрудниц бутика

Популярный стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц московского бутика, на которых напал неизвестный. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вчера утром. По словам собственницы магазина на Малой Бронной, за одной из сотрудниц на улице увязался мужчина, который преследовал ее до места работы. Девушка зашла в здание через служебный вход, а мужчина начал бить по двери и кричать.

В это время мимо проходил Орлов, который попросил мужчину успокоиться. После этого дебошир ушел, а работницы магазина обратились в полицию.

Ранее в сентябре издание The Thaiger сообщило о задержании голого мужчины, который бегал по жилому району.

В августе Орлов рассказал о впечатлениях от посещения неблагополучного района Лос-Анджелеса, известного как Скид-Роу. Он поразился обилию бездомных и наркозависимых.

