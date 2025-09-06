Комик Орлов заступился за сотрудниц бутика

Стендап-комик Орлов заступился за сотрудниц московского бутика

Популярный стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц московского бутика, на которых напал неизвестный. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вчера утром. По словам собственницы магазина на Малой Бронной, за одной из сотрудниц на улице увязался мужчина, который преследовал ее до места работы. Девушка зашла в здание через служебный вход, а мужчина начал бить по двери и кричать.

В это время мимо проходил Орлов, который попросил мужчину успокоиться. После этого дебошир ушел, а работницы магазина обратились в полицию.

В августе Орлов рассказал о впечатлениях от посещения неблагополучного района Лос-Анджелеса, известного как Скид-Роу. Он поразился обилию бездомных и наркозависимых.