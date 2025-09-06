Бывший СССР
На Украине обеспокоились массовым бегством молодежи за границу

«Страна.ua»: Бизнес жалуется на потерю работников из-за выезда молодых украинцев
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Украинские предприниматели пожаловались на дефицит молодых работников в связи с тем, что молодые граждане в возрасте 18-22 лет массово выезжают за границу. Об этом сообщает издание «Политика Страны» в своем Telegram-канале.

По мнению представителей бизнеса, такая тенденция вызвана законопроектом, который позволяет выезжать из страны молодым людям до 22 лет. Такая мера правительства Украины оказала влияние на фактическое бегство граждан допризывного возраста, которые уведомляли свое начальство о выезде за рубеж, когда непосредственно пересекали границу, уточняет издание.

«Люди просто встали и уехали. Звонят и говорят: "Я в Швейцарии". Это новая реальность», — рассказал старший партнер компании Korn Ferry Роман Бондарь, описывая обстановку в сети магазинов «Сильпо».

Кроме того, разрешение на выезд негативно повлияло и на кадровую ситуацию в агрохолдинге МХП, отмечают источники.

Ранее пленный из ВСУ Владимир Егоров заявил, что на Украине продолжается мобилизация из-за огромных потерь. Обращаясь к сослуживцам, он призывает их сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

