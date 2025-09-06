На Украине призвали присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot Сакуну

Главному инженеру украинского зенитно-ракетного подразделения, эксплуатирующего новейший ЗРК, полковнику Денису Сакуну призвали присвоить посмертно звание Героя Украины. Соответствующая петиция опубликована на сайте президента Украины.

С просьбой обратилась родственница инженера Яна Сакун. Полковник погиб по время боевого дежурства в Киеве.

Отмечается, что инженер организовал подготовку подчиненных, обеспечил техническую исправность комплекса, а также организовал восстановление боевой техники другого подразделения.