На Украине призвали присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot

На Украине призвали присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot Сакуну

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Главному инженеру украинского зенитно-ракетного подразделения, эксплуатирующего новейший ЗРК, полковнику Денису Сакуну призвали присвоить посмертно звание Героя Украины. Соответствующая петиция опубликована на сайте президента Украины.

С просьбой обратилась родственница инженера Яна Сакун. Полковник погиб по время боевого дежурства в Киеве.

Отмечается, что инженер организовал подготовку подчиненных, обеспечил техническую исправность комплекса, а также организовал восстановление боевой техники другого подразделения.

