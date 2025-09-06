Мир
17:37, 6 сентября 2025Мир

На Западе назвали ключевое отличие Трампа от диктатора

FA: Трамп стремится к уничтожению государственного потенциала США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп стремится к уничтожению американского государственного потенциала через стратегию «неуправляемости». Такое мнение высказали профессор Дартмутского колледжа Рассел Мюирхед и почетный профессор Гарвардского университета Нэнси Л. Розенблюм в статье для Foreign Affairs (FA).

«Авторитарные правители обычно стремятся захватить власть в государстве, чтобы использовать ее, а не чтобы уничтожить. Им нужна лояльность и отбор, и им также нужна компетентность. Трамп, напротив, разрушает стандартные процедуры, игнорирует экспертные знания, необходимые для реализации политики, и поощряет административную некомпетентность, чтобы устранить любую власть, кроме своей собственной», — говорится в материале.

По словам авторов статьи, Трамп «отдает произвольные распоряжения и заключает сделки, которые служат его прихотям». Американский лидер, пишут они, ввел беспрецедентную систему пошлин, устроил борьбу с мигрантами и учеными из университетов, а также ввел Национальную гвардию США в Лос-Анджелес и Вашингтон.

В мае президент США Дональд Трамп пообещал, что Гарвардский университет лишат права не платить налоги.

