WSJ: Успеху России на Украине помогло отсутствие общей стратегии у США и Европы

Отсутствие общей стратегии США и Европы в отношении конфликта на Украине способствовало успехам российской армии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Многие политики и аналитики, критикующие подход Трампа к миротворчеству, считают, что ему не хватает согласованной американо-европейской стратегии», — говорится в статье.

По мнению экспертов, такая стратегия могла бы сократить время, якобы играющее на руку России, изменив расчеты президента РФ Владимира Путина. Согласно заключению журналистов, при сохранении текущих тенденций на фронте через два-три года способность ВСУ обороняться будет исчерпана.

Ранее стало известно, что количество эпизодов дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило более 138 тысяч только с начала 2025 года.