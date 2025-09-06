Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 6 сентября 2025Бывший СССР

На Западе назвали причину успеха России в СВО

WSJ: Успеху России на Украине помогло отсутствие общей стратегии у США и Европы
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отсутствие общей стратегии США и Европы в отношении конфликта на Украине способствовало успехам российской армии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Многие политики и аналитики, критикующие подход Трампа к миротворчеству, считают, что ему не хватает согласованной американо-европейской стратегии», — говорится в статье.

По мнению экспертов, такая стратегия могла бы сократить время, якобы играющее на руку России, изменив расчеты президента РФ Владимира Путина. Согласно заключению журналистов, при сохранении текущих тенденций на фронте через два-три года способность ВСУ обороняться будет исчерпана.

Ранее стало известно, что количество эпизодов дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило более 138 тысяч только с начала 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали причину успеха России в СВО

    Объявлено о завершении спасательной операции после землетрясения в Афганистане

    На турнире по кулачным боям в Иркутске произошла массовая драка

    Финский депутат работала в эскорте с 16 лет

    В Совфеде ответили на вопрос об обязательной установке MAX

    Премьеру Индии передали результаты работы «коалиции желающих»

    Роналду забил сборной Армении и обновил мировой рекорд

    Роналду перед матчем с Арменией встретился с онкобольным фанатом

    В России высказались о напряженности в отношениях с Европой

    Назван гонорар Сергея Лазарева за тур по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости