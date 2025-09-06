Бывший СССР
Над фабрикой Порошенко в Киеве заметили дым

Над принадлежащей Порошенко фабрике «Рошен» в Киеве поднимается дым
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: информационное агентство УНИАН

Над зданием фабрики «Рошен» (Roshen), которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), поднимается дым. Соответствующие видеозаписи публикует издание «Страна» в Telegram.

На роликах, снятых с разных ракурсов, можно заметить столб дыма над зданием. Утверждается, что на видео показана фабрика «Рошен» в Киеве.

Корпорация Roshen возникла после приватизации Киевской кондитерской фабрики имени Маркса в 1996 году. Фабрика считается одним из старейших предприятий Киева и крупнейшим кондитерским предприятием города.

Ранее в сентябре Порошенко заметили на публике в окружении 40 телохранителей.

В январе стало известно, что депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» решили проверить законность продажи на российских маркетплейсах конфет Roshen.

