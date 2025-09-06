Бывший СССР
Одна постсоветская страна направила инструкторов-резервистов для обучения ВСУ

Командир эстонского подразделения рассказал об отправке инструкторов для ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Эстония направила инструкторов-резервистов и кадровых военных в Польшу для обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на комментарий пресс-службы Генерального штаба сил обороны Эстонии.

«Эстония задействует как кадровых военных, так и инструкторов-резервистов для сохранения и развития боеспособности Вооруженных сил Украины», — рассказал командир эстонского подразделения Сильвер Кульдкепп.

По данным издания, отправка инструкторов проходит в рамках учебной миссии Legio. Она сосредоточена на улучшении военной подготовки солдат ВСУ.

Ранее украинский военнослужащий Николай Ступко рассказал о массовом бегстве новобранцев из лагерей подготовки ВСУ. Он также отметил, что его бригада состояла из больных и непригодных к службе новобранцев.

