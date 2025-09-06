Бывший СССР
Украинский солдат рассказал о массовом бегстве новобранцев из лагерей подготовки ВСУ

Пленный украинских солдат Ступко: Новобранцы массово бегут из ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новобранцы массово бегут из лагерей подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный украинский солдат Николай Ступко, передает РИА Новости.

По его словам, многие бежали из лагерей подготовки в первый или второй день после прибытия. «За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек», — пояснил собеседник агентства.

Ступко заявил, что его бригада состояла из больных и непригодных к службе новобранцев. «Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять», — сказал он.

Ранее на Украине назвали число случаев дезертирства в 2025 году. По данным Государственного бюро расследований страны, речь идет о более чем 138 случаях оставления службы.

