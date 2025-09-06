Пленный украинских солдат Ступко: Новобранцы массово бегут из ВСУ

Новобранцы массово бегут из лагерей подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный украинский солдат Николай Ступко, передает РИА Новости.

По его словам, многие бежали из лагерей подготовки в первый или второй день после прибытия. «За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек», — пояснил собеседник агентства.

Ступко заявил, что его бригада состояла из больных и непригодных к службе новобранцев. «Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять», — сказал он.

Ранее на Украине назвали число случаев дезертирства в 2025 году. По данным Государственного бюро расследований страны, речь идет о более чем 138 случаях оставления службы.