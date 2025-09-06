Экономика
06:53, 6 сентября 2025Экономика

Песков высказался о продаже энергоресурсов в убыток России

Песков исключил, что Россия будет продавать энергоресурсы по невыгодной цене
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Россия никогда не станет продавать свои энергоресурсы по цене, которая ей будет невыгодна. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Официальному представителю Кремля задали вопрос, оказались ли соблюдены российские интересы в соглашении по проекту «Сила Сибири — 2». «Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», — ответил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) объяснил отличие цен на российский газ для Европы и Китая. Как отметил лидер РФ, разница сложилась из-за неодинаковых цен на продукты, которые и составляют в целом стоимость энергоресурсов.

2 сентября стало известно о подписании «Газпромом» в КНР меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Глава компании Алексей Миллер сообщил, что стоимость газа для Китая будет ниже, чем для Европы.

