13:04, 6 сентября 2025Россия

Появилось видео из оказавшейся в центре скандала тюрьмы для собак в Подмосковье

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал MONA 🤍🖤

Появилось видео из оказавшегося в центре скандала пункта передержки домашних животных Dogtown в Подмосковье, получившего известность «тюрьмы для собак». Кадры выложила в Telegram российская певица Mona (Дарья Кустовская), чьи питомцы также оказались на передержке.

На выложенных исполнительницей кадрах видно сильно поврежденную изнутри клетку, облепленную комками шерсти. Внутри нее — испуганная собака, а дно клетки полностью покрыто коричневой массой, предположительно — фекалиями.

«Реальность, в которой оказались мои собаки», — подписала видео Mona.

Историю жестокого обращения с животными на передержке рассказала также певица Адель Вейгель. По ее словам, владельцы заведения Erin dog camp также издевались над животными, надевали на них ошейники с электрошоком и подвергали опасности из-за агрессивного питомца владельца.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Dogtown.

