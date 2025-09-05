В Подмосковье закрыли скандальную тюрьму для собак

В Подмосковье закрылась зоогостиница DogTown, где собак морили голодом

В Подмосковье закрылась скандальная зоогостиница DogTown, получившая известность как «тюрьма для собак». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Хозяева думали, что их питомцам обеспечены "уход и воспитание под ключ". На деле же собак морили голодом, держали в грязных клетках и били током за непослушание. Многих возвращали хозяевам с истощением и шрамами, абсолютно этого не стыдясь», — указано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. О закрытии «тюрьмы» объявила сама хозяйка заведения, принеся свои извинения.

Ранее бывшая сотрудница DogTown рассказала о методах дрессировки своей экс-начальницы. Питомцев, которые часто лаяли, избивали. Собак содержали в тесных условиях, а их поведение «корректировали» с помощью электронных ошейников.