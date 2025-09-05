Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:21, 5 сентября 2025Силовые структуры

В Подмосковье закрыли скандальную тюрьму для собак

В Подмосковье закрылась зоогостиница DogTown, где собак морили голодом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

В Подмосковье закрылась скандальная зоогостиница DogTown, получившая известность как «тюрьма для собак». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Хозяева думали, что их питомцам обеспечены "уход и воспитание под ключ". На деле же собак морили голодом, держали в грязных клетках и били током за непослушание. Многих возвращали хозяевам с истощением и шрамами, абсолютно этого не стыдясь», — указано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. О закрытии «тюрьмы» объявила сама хозяйка заведения, принеся свои извинения.

Ранее бывшая сотрудница DogTown рассказала о методах дрессировки своей экс-начальницы. Питомцев, которые часто лаяли, избивали. Собак содержали в тесных условиях, а их поведение «корректировали» с помощью электронных ошейников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Россиян предупредили о новой фейковой рассылке

    Раскрыта судьба исчезнувшей с шезлонга во время отпуска в Европе туристки

    На Майдане Независимости начался митинг

    57-летний боец СВО совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней. Что с ним произошло?

    Провалившие антимигрантский школьный экзамен русские дети записали видеообращение

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Гонки в центре столицы. Чем удивит москвичей Фестиваль технических видов спорта?

    Реклама

    Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

    На Украине предложили запретить «Машу и Медведя»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости