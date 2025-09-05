Россия
02:00, 5 сентября 2025Россия

Бывшая сотрудница тюрьмы для собак в Подмосковье рассказала о методах дрессировки

Экс-сотрудница передержки рассказала о дрессировке собак электронными ошейниками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Бывшая сотрудница передержки DogTown, где избивали собак, рассказала РЕН ТВ о методах дрессировки своей экс-начальницы.

Девушка рассказала, что ее обязанностью было наблюдать за собаками. Она видела, что питомцев, которые часто лаяли, избивали. Собак содержали в тесных условиях, а их поведение «корректировали» с помощью электронных ошейников.

«Возомнила мега-кинологом, и решила, что такие методы дрессировки работают», — рассказала собеседница телеканала о хозяйке приюта Карине.

По ее словам, Карина также показывала свои методы дрессировки в социальных сетях, привлекая подписчиков. Однако, по словам бывшей сотрудницы DogTown, красивая страница приюта в социальных сетях не отражала реального положения дел.

Ранее клиенты подмосковной передержки для собак пожаловались на жестокое обращение с животными. Среди собак оказались питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская).

