В Подмосковье раскрыли тюрьму для собак

В подмосковном Чехове раскрыли тюрьму для собак

Клиенты подмосковной передержки для собак пожаловались на жестокое обращение с животными, пишет Telegram-канал Baza.

Среди собак оказались питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская). Они отдали животных на несколько недель. Хозяева питомника обещали лучшие условия и воспитание.

Позже в интернете появилось видео, на котором женщины жестоко обращаются с питомцами, а также фотографии собак из питомника со следами избиений. Многие владельцы собак, включая Джарахова и Мону, узнали своих любимцев.

По данным РЕН ТВ, в чате, созданном владельцами собак, обсуждается, что животные вернулись домой в ужасном состоянии. У бультерьера после пребывания обнаружили стафилококк, а у французского бульдога — исцарапаны мордочка и уши.

На место приехали сотрудники полиции. Блогеры потребовали закрыть пункт передержки, а владельцев посадить по статье «Жестокое обращение с животными».

