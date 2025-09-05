Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 5 сентября 2025Россия

В Подмосковье раскрыли тюрьму для собак

В подмосковном Чехове раскрыли тюрьму для собак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Клиенты подмосковной передержки для собак пожаловались на жестокое обращение с животными, пишет Telegram-канал Baza.

Среди собак оказались питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская). Они отдали животных на несколько недель. Хозяева питомника обещали лучшие условия и воспитание.

Позже в интернете появилось видео, на котором женщины жестоко обращаются с питомцами, а также фотографии собак из питомника со следами избиений. Многие владельцы собак, включая Джарахова и Мону, узнали своих любимцев.

По данным РЕН ТВ, в чате, созданном владельцами собак, обсуждается, что животные вернулись домой в ужасном состоянии. У бультерьера после пребывания обнаружили стафилококк, а у французского бульдога — исцарапаны мордочка и уши.

На место приехали сотрудники полиции. Блогеры потребовали закрыть пункт передержки, а владельцев посадить по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее в Пскове полиции удалось спасти от хозяйки, хранившей тела кошек в холодильнике, 41 животное. Россиянка, называвшая себя зооволонтером, держала 50 кошек в квартире на проспекте Энтузиастов. Хозяйка не ухаживала за питомцами должным образом. Соседи неоднократно жаловались на неприятный запах, доносившийся из жилья. Попасть в квартиру удалось только с помощью сотрудников полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    В России анонсировали выпуск второго самолета Ту-214

    Москвичи пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

    Стало известно о возможной закупке Сербией французских истребителей

    В российском регионе селевые потоки перекрыли дорогу республиканского значения

    Леди Гагу сняли в откровенном виде на яхте с женихом

    Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

    В Подмосковье раскрыли тюрьму для собак

    Россия направила в Афганистан самолет с гуманитарной помощью

    В России предложили обязать богачей делиться квартирами с многодетными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости