Правительство России разработало правила ограничения платных мест в вузах

Российский кабмин разработал правила ограничения платных мест в вузах. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

Как отметили в Министерстве, правительство занялось вопросом коммерческого образования, так как неограниченное количество платных мест негативно влияет на образовательный процесс.

Отсутствие предельной планки по количеству мест для платного приема негативно влияет и на качество образования, поскольку объем коммерческого приема должен соответствовать объективным возможностям университетов Минобрнауки

Отмечается, что квоту на платные места доведут до российских вузов в ноябре 2025 года, действовать она начнет в следующем учебном году. У высших учебных заведений будет возможность скорректировать спущенные кабмином цифры.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережение МГУ и еще двум вузам.