19:54, 6 сентября 2025

Премьеру Индии передали результаты работы «коалиции желающих»

Глава Франции Макрон: Премьеру Индии Моди передали данные о гарантиях Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Премьеру Индии Нарендре Моди передали данные о гарантиях Украине по итогам саммита «коалиции желающих». Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

Макрон сообщил, что представил Моди документы по итогам встречи с Владимиром Зеленским и представителями стран, вызвавшихся помогать Украине.

«Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы будем продолжать совместно прокладывать путь к миру [на Украине]», — заявил Макрон.

Ранее Макрон по итогам встречи объявил о наличии готового проекта по гарантиям безопасности для Украины, включающего размещение иностранных войск. По его словам, 26 государств выразили готовность отправить контингент на Украину или поддержать его размещение.

