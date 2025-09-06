Премьеру Индии передали результаты работы «коалиции желающих»

Глава Франции Макрон: Премьеру Индии Моди передали данные о гарантиях Украине

Премьеру Индии Нарендре Моди передали данные о гарантиях Украине по итогам саммита «коалиции желающих». Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

Макрон сообщил, что представил Моди документы по итогам встречи с Владимиром Зеленским и представителями стран, вызвавшихся помогать Украине.

«Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы будем продолжать совместно прокладывать путь к миру [на Украине]», — заявил Макрон.

Ранее Макрон по итогам встречи объявил о наличии готового проекта по гарантиям безопасности для Украины, включающего размещение иностранных войск. По его словам, 26 государств выразили готовность отправить контингент на Украину или поддержать его размещение.