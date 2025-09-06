Россия
Путин наградил оперировавших во время землетрясения российских медиков

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил камчатских онкологов, оперировавших при землетрясении. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что медики получили ордена Пирогова за операцию, которую они не прекратили, несмотря на землетрясение в конце июля. Во время мощных толчков врачам пришлось крепко держать пациента, операция попала на видео.

В указе говорится, что врачей наградили за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Награду получили Мгер Адамян, Яна Гвоздева, Менги Дадар-Оол и Андрей Дремин.

Известно, что в разгар землетрясения в одной из больниц Камчатки родила 14-летняя школьница.

    Все новости