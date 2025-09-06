Россия
12:04, 6 сентября 2025

Российский дрон пошел на таран украинской «Бабы-Яги» и попал на видео

Беспилотник РФ протаранил украинский дрон и снял это на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «На самом деле в Херсоне»

Российский беспилотник протаранил украинский дрон. Снятую им же видеозапись опубликовал Telegram-канал «На самом деле в Херсоне».

На кадрах российский дрон замечает в небе украинский гексакоптер «Баба-Яга». Оператор аккуратно подводит свой дрон к украинскому и идет на таран. После этого запись обрывается — это свидетельствует о поражении цели.

Где именно был снят ролик, не уточняется. По данным канала, за месяц российские десантники уничтожили свыше 20 украинских дронов.

Ранее беспилотник доставил российский флаг в Херсон, что также попало на видео. На кадрах дрон преодолевает расстояние сначала над зеленой зоной, затем над жилой застройкой. Достигнув одной из крыш, он приземляется. Все это время на нем установлен российский триколор.

