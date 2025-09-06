Самолет Пашиняна впервые за 30 лет пролетел через Азербайджан

Самолет Пашиняна воспользовался воздушным пространством Азербайджана

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет воспользовался воздушным пространством Азербайджана при осуществлении зарубежного визита. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению», — говорится в публикации.

По данным ТАСС, из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха армянские борты в последние 30 лет не пользовались азербайджанским воздушным пространством.

Багдасарян уточнила, что это стало возможным после подписания соглашения в Вашингтоне. Армения запросила у Азербайджана воздушный коридор для пролета самолета премьера и получила положительный ответ.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме совместную декларацию, направленную на установление мира и межгосударственных отношений между двумя странами.