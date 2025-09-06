Составлен психологический портрет типичной жертвы мошенников

МВД: Жертвами аферистов становятся люди с работой и хорошей кредитной историей

Жертвами дистанционных мошенников обычно становятся социально активные люди в возрасте 30-70 лет с постоянной работой, накоплениями и положительной кредитной историей. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве отметили, что психологический портрет человека, ставшего жертвой дистанционного хищения, изменился. При этом такой человек может иметь активную жизненную позицию, лояльно относится к государству и готов оказывать содействие.

Ко всему прочему, такой человек зачастую финансово грамотен, у него есть накопления и хорошая кредитная история.

Ранее россиян предупредили о новой фейковой рассылке. Как отметили в МВД, злоумышленники рассылают пенсионерам сообщения якобы от Пенсионного фонда России.