Сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ

The Sun: Сотрудницу банка в Австралии заменили ИИ, который она обучала

Сотрудницу австралийского банка заменили искусственным интеллектом (ИИ), который она обучала. Об этом пишет The Sun.

65-летняя служащая Кэтрин Салливан проработала в банке 25 лет. Она обрабатывала обращения клиентов. По словам Салливан, недавно ей поручили разработать и протестировать ответы для ИИ-модели компании Bumblebee AI, которая внедряет решения для автоматизации рабочих процессов.

Вскоре ее и других сотрудников уволили, поскольку ИИ успешно справлялся с их работой. Однако позже выяснилось, что алгоритмы не справляются с наплывами звонков от клиентов. Поэтому часть сотрудников вернули, но Салливан отказалась от предложения. По словам служащей, новая должность не давала ей каких-либо гарантий.

В августе в исследовании Стэнфордского университета отметили, что развитие технологий ИИ привело в США к снижению занятости среди работников в возрасте 22-25 лет в ряде сфер, наиболее подверженных влиянию новых технологий.