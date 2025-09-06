Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 6 сентября 2025Экономика

Сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ

The Sun: Сотрудницу банка в Австралии заменили ИИ, который она обучала
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Сотрудницу австралийского банка заменили искусственным интеллектом (ИИ), который она обучала. Об этом пишет The Sun.

65-летняя служащая Кэтрин Салливан проработала в банке 25 лет. Она обрабатывала обращения клиентов. По словам Салливан, недавно ей поручили разработать и протестировать ответы для ИИ-модели компании Bumblebee AI, которая внедряет решения для автоматизации рабочих процессов.

Вскоре ее и других сотрудников уволили, поскольку ИИ успешно справлялся с их работой. Однако позже выяснилось, что алгоритмы не справляются с наплывами звонков от клиентов. Поэтому часть сотрудников вернули, но Салливан отказалась от предложения. По словам служащей, новая должность не давала ей каких-либо гарантий.

В августе в исследовании Стэнфордского университета отметили, что развитие технологий ИИ привело в США к снижению занятости среди работников в возрасте 22-25 лет в ряде сфер, наиболее подверженных влиянию новых технологий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего игрока «Зенита» пригрозили лишить российского паспорта за высказывания об СВО. В ответ футболист написал открытое письмо

    Буксир с баржами снес рыбацкую лодку в российском регионе

    Стали известны последствия ночных беспорядков в Сербии

    Данные о преступлениях нацистов на территории Донбасса рассекретили

    Прокурор из Петербурга насмерть сбил 15-летнюю школьницу

    Продюсер назвал самого богатого артиста России

    Стало известно об оказании помощи только мужчинам после землетрясения в Афганистане

    В Австралии акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега

    Правительство России разработало правила ограничения платных мест в вузах

    Тренер сборной Италии дал пощечины футболистам в перерыве матча с Эстонией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости