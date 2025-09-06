Бывший СССР
Стало известно о наличии на Украине планов на случай ухода Зеленского

Политик Царев: На Украине составляются планы на случай ухода Зеленского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине составляется множество планов на случай ухода Владимира Зеленского или лишения его части полномочий. О наличии таких проектов стало известно из публикации российского политика, экс-нардепа Рады Олега Царева в Telegram.

Согласно заявлению общественного деятеля, политическая жизнь в стране кипит, и в кулуарах обсуждается вопрос назначения премьер-министра страны на переходный период.

«Рассматриваются самые неожиданные фигуры. Любопытно, но среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьер-министром Украины с 2001 по 2002 год при Кучме», — сообщил Царев. Он также напомнил, что Кинах руководил Министерством экономики Украины, был депутатом Рады и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Также, по словам Царева, спикером парламента на переходный период якобы мог стать Андрей Парубий, о смерти которого стало известно в конце августа.

