Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:17, 6 сентября 2025Мир

Трамп высказался о свержении правительства Венесуэлы

Трамп: США не планируют свержение правительства Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Damian Burzykowski / Global Look Press

США не обсуждают возможность свержения правительства Венесуэлы. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы не ведем речь об этом», — сказал он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут готовы сменить режим в Венесуэле в случае, если Трамп примет соответствующее решение. Сам американский лидер говорил, что не стремится к этому, но подчеркивал, что действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро является «худшим президентом в истории».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал победы и силы». Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    В Германии предложили отправить боеспособных украинцев на родину

    Во Франции призвали прислушаться к Путину после слов Зеленского

    Путин посетил завод по производству двигателей в Самаре

    Раскрыты сроки начала производства новой «Волги»

    Возле побережья Мариуполя заметили дельфинов

    Кремль анонсировал прямую линию Путина

    Трамп высказался о свержении правительства Венесуэлы

    Зеленский позвал Путина в Киев

    Каллас призвали изучить историю Эстонии после слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости