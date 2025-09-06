Трамп высказался о свержении правительства Венесуэлы

Трамп: США не планируют свержение правительства Венесуэлы

США не обсуждают возможность свержения правительства Венесуэлы. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы не ведем речь об этом», — сказал он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут готовы сменить режим в Венесуэле в случае, если Трамп примет соответствующее решение. Сам американский лидер говорил, что не стремится к этому, но подчеркивал, что действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро является «худшим президентом в истории».