Трамп высказался об убийстве спецназом США рыбаков в КНДР

Трамп сказал, что не знает об убийстве спецназом США жителей КНДР в 2019 году

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об инциденте во время операции спецназа США, в ходе которой якобы были убиты несколько мирных жителей КНДР. Выступление политика из Белого дома транслируется телеканалом Fox News.

Лидера США спросили, знает ли он что-нибудь о данном инциденте, случившемся, по данным СМИ, в 2019 году. Однако Трамп дал журналистам понять, что не осведомлен, уточняя, что эту информацию он слышит впервые.

«Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — сказал глава Белого дома.

Ранее газета The New York Times сообщила, что спецназ ВМС США застрелил нескольких мирных граждан КНДР. По информации источников, случилось это в рамках провалившейся операции по установке прослушивающего устройства, которое должны были разместить в самый разгар дипломатической встречи в 2019 году. Как предположили журналисты, операция могла быть санкционирована лично Трампом в период его первого срока на посту президента.

Помимо прочего, в рамках своего выступления Трамп сделал еще несколько заявлений. В частности, он признался, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем ожидалось.