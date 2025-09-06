Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 6 сентября 2025Мир

Трамп высказался об убийстве спецназом США рыбаков в КНДР

Трамп сказал, что не знает об убийстве спецназом США жителей КНДР в 2019 году
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об инциденте во время операции спецназа США, в ходе которой якобы были убиты несколько мирных жителей КНДР. Выступление политика из Белого дома транслируется телеканалом Fox News.

Лидера США спросили, знает ли он что-нибудь о данном инциденте, случившемся, по данным СМИ, в 2019 году. Однако Трамп дал журналистам понять, что не осведомлен, уточняя, что эту информацию он слышит впервые.

«Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — сказал глава Белого дома.

Ранее газета The New York Times сообщила, что спецназ ВМС США застрелил нескольких мирных граждан КНДР. По информации источников, случилось это в рамках провалившейся операции по установке прослушивающего устройства, которое должны были разместить в самый разгар дипломатической встречи в 2019 году. Как предположили журналисты, операция могла быть санкционирована лично Трампом в период его первого срока на посту президента.

Помимо прочего, в рамках своего выступления Трамп сделал еще несколько заявлений. В частности, он признался, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем ожидалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

    Трамп приказал сбивать истребители Венесуэлы при угрозе США

    Трамп высказался об участии России на саммите G20 в США

    Мать мобилизованного украинца заявила о его убийстве в центре рекрутинга ВСУ

    Трамп решил послать сигнал миру

    Трамп высказался об убийстве спецназом США рыбаков в КНДР

    Трамп похвалил Лукашенко

    Бывший сапер хотел взорвать жилой дом в Мурманске. Как он стал самым опасным преступником России и почему его ловят уже 23 года?

    Трампа разочаровало решение Индии по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости