Трамп сделал признание об Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось «немного сложнее», чем он ожидал. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, трансляция доступна на YouTube.
Американский лидер также подчеркнул, что конфликт необходимо разрешить мирным путем. В противном случае, предупредил он, придется «очень дорого заплатить».
Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп стал более пессимистично относиться к возможности скорого завершения конфликта на Украине. Незадолго до этого президент заявил, что США могут занять «другую позицию» по конфликту в случае отсутствия прогресса.