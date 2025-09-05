Мир
Трамп сделал признание об Украине

Трамп признался, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось «немного сложнее», чем он ожидал. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, трансляция доступна на YouTube.

Американский лидер также подчеркнул, что конфликт необходимо разрешить мирным путем. В противном случае, предупредил он, придется «очень дорого заплатить».

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп стал более пессимистично относиться к возможности скорого завершения конфликта на Украине. Незадолго до этого президент заявил, что США могут занять «другую позицию» по конфликту в случае отсутствия прогресса.

