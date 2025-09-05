Трамп сделал признание об Украине

Трамп признался, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал

Президент США Дональд Трамп признался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось «немного сложнее», чем он ожидал. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, трансляция доступна на YouTube.

Американский лидер также подчеркнул, что конфликт необходимо разрешить мирным путем. В противном случае, предупредил он, придется «очень дорого заплатить».

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп стал более пессимистично относиться к возможности скорого завершения конфликта на Украине. Незадолго до этого президент заявил, что США могут занять «другую позицию» по конфликту в случае отсутствия прогресса.