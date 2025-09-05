Стал известен настрой Трампа по конфликту на Украине

NBC: Трамп становится более пессимистичным в отношении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп стал более пессимистично относиться к возможности скорого завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Трамп становится все более пессимистичным в отношении возможности посредничества в прекращении российско-украинского конфликта в ближайшем будущем или личной встречи лидеров двух стран (президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. «Ленты.ру»)», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп допустил, что страна может занять «другую позицию» по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса.

До этого американский президент пригрозил «последствиями», если встреча глав России и Украины не состоится. Трамп также заявил, что готов принять «определенные меры», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время.