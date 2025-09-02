Трамп угрозой ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся

Президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями, если встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в Белом доме.

Трамп также заявил, что готов принять «определенные меры», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. Он подчеркнул, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева. «Увидим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп рассказал, что узнал «интересные вещи», касающиеся конфликта на Украине, пообещав, что они станут известны в ближайшие дни.