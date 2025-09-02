Трамп допустил смену позиции по Украине

Трамп допустил смену позиции США по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что страна может занять «другую позицию» по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса. Он высказался об этом во время выступления в Белом доме.

Американский лидер отметил, что провел «очень хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», — заявил Трамп, не уточнив, какого рода изменения имеет в виду.

Ранее американский президент пригрозил «последствиями», если встреча глав России и Украины не состоится. Трамп также заявил, что готов принять «определенные меры», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время.