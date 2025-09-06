Спорт
14:39, 6 сентября 2025Спорт

В Австралии раскритиковали отстранение россиян от спортивных соревнований

Политолог из Австралии Марк Лоу: Остранение россиян — самая глупая вещь в мире
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Политолог из Австралии Марк Лоу раскритиковал отстранение российских спортсменов от международных соревнований, назвав их глупой и неправильной мерой. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, спорт и политика должны оставаться отдельными сферами, а массовое исключение атлетов — это политическая игра. «Думаю, это самая глупая вещь в мире. Спорт и политику нельзя смешивать. Все это просто политизация и попытка набрать политические очки. Это демонизация группы людей, которых не должны демонизировать», — заявил он.

Лоу добавил, что состязания должны приносить удовольствие и объединять, а не разделять. «Спорт — это спорт. Нужно просто наслаждаться им. Вот чем он должен быть», — заключил он.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал отстранение российских команд и сборных из-за ситуации на Украине. Чеферин подчеркнул, что не является сторонником запрета на выступления футболистов и других спортсменов.

В данный момент многие международные спортивные федерации возвращают российских спортсменов на турниры в нейтральном статусе. Отстранение россиян началось с февраля-марта 2022 года.

    Все новости