Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

Президент УЕФА Чеферин заявил, что не поддерживает отстранение команд из России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал отстранение российских команд и сборных из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью Politico.

Он отреагировал на призывы отстранить клубы из Израиля в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Чеферин подчеркнул, что не является сторонником запрета на выступления футболистов и других спортсменов.

«Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет», — сказал глава УЕФА.

Прежде Чеферин выразил сожаление из-за отстранения юношеских команд из РФ. «Сейчас они думают, что мы их ненавидим, что мы ненавидим нацию. Я не ненавижу ни одну нацию», — подчеркнул он.