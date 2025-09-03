Спорт
Янник Синнер
Завтра
03:30 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
Новак Джокович
3:1
Завершен
Тейлор Фриц
US Open (м)
Кипр
61:93
Завершен
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Италия
67:63
Завершен
Испания
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Франция
83:76
Завершен
Польша
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 4-й тур
08:17, 3 сентября 2025Спорт

Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

Президент УЕФА Чеферин заявил, что не поддерживает отстранение команд из России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludvig Thunman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал отстранение российских команд и сборных из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью Politico.

Он отреагировал на призывы отстранить клубы из Израиля в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Чеферин подчеркнул, что не является сторонником запрета на выступления футболистов и других спортсменов.

«Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет», — сказал глава УЕФА.

Прежде Чеферин выразил сожаление из-за отстранения юношеских команд из РФ. «Сейчас они думают, что мы их ненавидим, что мы ненавидим нацию. Я не ненавижу ни одну нацию», — подчеркнул он.

    Все новости