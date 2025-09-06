Мир
В Италии рассказали о срыве планов союзников Украины из-за Путина

L'Antidiplomatico: Путин сорвал планы «коалиции желающих» по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент России Владимир Путины сорвал планы «коалиции желающих» по отправке европейских войск на Украину. Об этом говорится в статье итальянской газеты L'Antidiplomatico.

Отмечается, что российский лидер своим заявлением о последствиях такого поступка дал понять, что размещение западных военных на Украине является первым шагом к ее вступлению в НАТО, что неприемлемо для Москвы.

«Ввод европейских войск недопустим. <…> Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки», — пишет издание.

Ранее Путин заявил, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления будет законной целью для Российской армии. Он подчеркнул, что именно возможное размещение иностранного контингента на украинской территории является одной из первопричин втягивания Украины в НАТО.

