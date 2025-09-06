Экономика
13:42, 6 сентября 2025Экономика

В Кремле назвали врагами России спонсировавшие ВСУ западные компании

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спонсировавшие Вооруженные силы Украины (ВСУ) западные компании — враги России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что вернуться в страну смогут даже те компании, которые «все бросили», но не те, которые оказывали финансовую помощь ВСУ — их случай Песков назвал другой историей.

Эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться

Дмитрий Песков

Ранее Песков заявил, что нишами, освободившимися после ухода крупных западных компаний из России, интересуются компании из других стран.

