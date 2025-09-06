Пресс-секретарь Песков: Спонсировавшие ВСУ западные компании — враги

Спонсировавшие Вооруженные силы Украины (ВСУ) западные компании — враги России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что вернуться в страну смогут даже те компании, которые «все бросили», но не те, которые оказывали финансовую помощь ВСУ — их случай Песков назвал другой историей.

Эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться Дмитрий Песков

Ранее Песков заявил, что нишами, освободившимися после ухода крупных западных компаний из России, интересуются компании из других стран.