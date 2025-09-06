Константинов: Визит Трампа в Крым мог бы стать очень полезным

Визит президента США Дональда Трампа в Крым мог бы стать очень полезным для него. О преимуществах такого шага порассуждал глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу. Кстати говоря, подскажите, если увидите его где-то, что это было бы ему полезно, точно заработал бы очки», — пошутил он на полях Восточного экономического форума.

По мнению политика, визит на полуостров позволил бы американскому лидеру понять причины событий 2014 года. Также Константинов подчеркнул, что посещение Крыма дало бы Трампу возможность понять, кем на самом деле является Владимир Зеленский.

В августе Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал эту позицию честной.

