В России предложили повысить МРОТ

Политик Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, для достижения высоких зарплат необходимо пересмотреть кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику России. «Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, как предлагает наша фракция», — сказал политик.

По мнению Миронова, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. Поэтому парламентарий предлагает, в частности, ограничить торговые наценки, ввести государственное регулирование цен на продукты питания, провести кредитную амнистию для населения, а также заморозить коммунальные тарифы.

В августе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что МРОТ на территории России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20 процентов.