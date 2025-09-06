Наука и техника
17:57, 6 сентября 2025Наука и техника

В России представили аналог украинской «Бабы-яги»

«Антигравитация» представила новый гексакоптер — аналог украинской «Бабы-яги»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Компания «Антигравитация» представила новый беспилотник, который является аналогом украинского гексакоптера «Баба-яга». Об этом представитель компании сообщил ТАСС.

«Это разработанный нами аппарат, изготовлен для сельскохозяйственных задач, но легко адаптируется под иные применения. Это аналог "Бабы-яги". Максимально отечественное производство», — сказал он на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

Представитель «Антигравитации» добавил, что на представленном аппарате все элементы, кроме двигателей и аккумуляторов, — отечественного производства. Он подчеркнул, что российские производители уже начали изготовление опытных образцов двигателей и батарей.

По словам собеседника агентства, систему автопилота и программное обеспечение дрона также разработали в России. Гексакоптер может нести до 80 килограммов груза, а максимальная скорость составляет 70 километров в час. Длительность полета с максимальной нагрузкой — около 20 минут.

В июле стало известно, что российский гексакоптер «Горгона» превосходит украинскую «Бабу-ягу» по скорости. Аппарат развивает скорость в пикировании до 90 километров в час.

